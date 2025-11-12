Автобус падна в 200-метрова пропаст в Перу, десетки загинали и ранени

Сред пострадалите има и деца

Най-малко 37 души загинаха, а 18 бяха ранени при тежка автобусна катастрофа в южната част на Перу, съобщава „Ройтерс“.

Инцидентът е станал по протежение на магистралата „Панамерикана Сур“, в района на Арекипа, когато междуградски автобус с над 40 пътници се е отклонил от пътя и е паднал в пропаст с дълбочина около 200 метра.

На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията, пожарната и спасителни служби, които издирват оцелели и изваждат телата на жертвите. По данни на местните медии, сред пострадалите има и деца.

Причините за трагедията се изясняват, но първоначалните данни сочат, че катастрофата е станала при гъста мъгла и неблагоприятни пътни условия. Властите са започнали разследване на инцидента.