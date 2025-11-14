Автобус се вряза в опашка от хора в центъра на Стокхолм, има загинали и ранени (СНИМКИ)

Няколко души загинаха, а други бяха ранени, след като автобус се вряза в опашка от хора на автобусна спирка в центъра на Стокхолм по време на следобедния час пик. Това съобщи полицията, предаде АФП.
„Има както ранени, така и загинали при инцидента. Полицията за момента не коментира броя, пола или възрастта на жертвите“, се казва в изявление на властите.
На снимки в шведските медии се виждат множество полицейски и линейки, както и автомобили на спешна помощ на мястото на инцидента.
Полицейският говорител Надя Нортън заяви пред АФП, че причината за инцидента все още не е известна.
„Разследването ще трябва да установи какво се е случило. Все още е твърде рано да се каже и не искам да спекулирам“, каза тя.
Нортън посочи, че шофьорът на автобуса е арестуван и по процедура е започнато разследване за непредумишлено убийство. „Трябва да го разпитаме, след което ще видим дали ще бъде освободен или задържан“, добави говорителят.