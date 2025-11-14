Азербайджан привика руския посланик след като авиоудар засегна посолството му в Киев

Азербайджан извика руския посланик Михаил Евдокимов, за да изрази остър протест, след като руска ракета „Искандер“ повреди по-рано днес посолството на Баку в Киев, съобщи азербайджанското Външно министерство, предаде БТА

В изявлението се казва, че експлозията от ракетата е разрушила част от оградата на посолството и е причинила сериозни щети на дипломатическия комплекс. Никой не е пострадал. Инцидентът е станал по време на руски ракетни удари и атаки с дронове срещу украинската столица, съобщи Министерството.

"Една от ракетите е ударила комплекса на посолството, образувайки голяма пукнатина. Стените са понесли сериозни щети, като са частично разрушени. Прозорците на посолството са се счупили, а автомобилите на дипломатите са били повредени. Представители на съответните украински власти също пристигнаха на мястото, за да огледат щетите", предаде държавната агенция АЗЕРТАДЖ.

Това не е първият подобен инцидент. Сградата на азербайджанското посолство в Украйна на няколко пъти е понасяла щети в резултат на въздушни удари срещу Киев. Този път обаче щетите са значително по-големи и по-сериозни.