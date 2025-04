Александър Вучич: Знам за поне двама световни лидери, които разговарят тайно с Владимир Путин

Има световни лидери са комуникирали тайно с Владимир Путин в последните години, каза сръбският президент Александър Вучич в интервю за блогъра Марио Науфал в платформата Х.

"Аз лично не съм виждал Путин от три години. Но много от тях разговаряха с него тайно. И познавам поне двама световни лидери, които разговаряха тайно с него. Знам го, защото те все още са мои приятели - и имам такива както в Кремъл, така също и в някои други страни. А аз не го направих нито веднъж", увери политикът пред влиятелния инфлуенсър, който наскоро разговаря и със Сергей Лавров.

Сръбският лидер уточни, че срещата му с Путин на 9 май ще бъде първата от 3,5 години насам.

"Ще го видя на 9 май след цели три години и половина", потвърди Вучич

Заместник-началникът на администрацията на президента Максим Орешкин съобщи в края на март, че лидерите ще проведат разговори в Москва на 9 май.

На 7 март по време на телефонен разговор с руския президент Вучич потвърди, че ще присъства на 80-годишнината от Победата и ще изпрати сръбски войници за участие в парада, припомня РИА Новости.

🚨🇷🇸EXCLUSIVE INTERVIEW - SERBIAN PRESIDENT: 'THEY WANT TO OVERTHROW ME!'



Mass protests in the streets. Accusations of foreign interference.



Is Serbia on the edge of a democratic movement—or in the middle of a foreign-backed color revolution?



President Vucic: “They think it’s… https://t.co/wBLw4z2sqh pic.twitter.com/p9WJhMmPgj