Алкарас остава на върха в тениса

Карлос Алкарас си бе осигурил предварително първото място в групата си на АТП финалите в Торино, но това не го спря да отнесе с 6:4, 6:1 местния любимец Лоренцо Музети, който можеше да се класира за полуфиналите, ако беше победил испанеца. С успеха Карлитос тушира съмненията, че може и да не вложи всичките си сили в мача, а също така си гарантира и първото място в ранглистата до края на годината. Така на полуфинала срещу победителя от другата група Яник Синер ще игре Алекс де Минор (Австралия), а Музети се оттегли от финалите за купа „Дейвис“ в Болоня идната седмица. Така домакините останаха и без втората си ракета след отказа на Синер.