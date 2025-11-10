Анкетата на „Труд Нюз“: Ако Румен Радев направи партия - печели изборите

В най-мащабната онлайн анкета на „Труд Нюз“ досега, проведена за седем дни сред 4550 участници, по уникални IP адреси, българите дават доста ясен сигнал, че евентуална партия на президента Румен Радев би предизвикала политическо земетресение.

На въпроса „Усилено се говори за партия, оглавена от Румен Радев. Бихте ли гласували за нея?“ резултатите са следните: Да - 47,36% Не - 47,56% Не гласувам - 5,08%.

При такъв резултат, ако 47% от гласоподавателите подкрепят партия, свързана с президента, останалите 53% от гласовете трябва да се разделят между всички останали политически формации - ГЕРБ-СДС, „Възраждане“, ПП-ДБ, БСП, ДПС и др., плюс негласуващите. Това би означавало, че всяка от съществуващите партии ще загуби част от електората си.

Радев може да отнеме избиратели както от левицата, така и от национално-патриотичните среди, а също и от разочарованите от настоящите парламентарни формации.

Дори Радев да не е обявявал намерение да създава политическа сила, слуховете за „президентски проект“ се засилват през последните месеци. Причината е дългогодишното му високо обществено доверие и дистанцията му от настоящия политически елит. Резултатите от анкетата показват, че дори без официална структура и програма, името на Радев събира почти половината обществена подкрепа – рядко срещан феномен в българската политика.

С 4550 гласували за седем дни, това е най-активното участие на читатели в онлайн допитване на изданието. Тази рекордна ангажираност подчертава огромния обществен интерес към фигурата на президента и потенциалната му роля в бъдещото управление на страната. Анкетата на „Труд Нюз“ очертава политически пейзаж, който може да се промени фундаментално, ако Румен Радев реши да влезе директно в политиката. Почти равният резултат между „Да“ и „Не“ показва, че новата формация би започнала с близо половината обществено доверие, което е безпрецедентно за съвременната българска политическа сцена.

