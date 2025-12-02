Антов след рекорда във Франция: Предпочитам Вени пред „45“

Венислав Антов бърза да слезе „от облаците“ след паметния мач, в който отбеляза 45 точки във френското волейболно първенство. Родният национал записа рекордното постижение при победата на Туркоан с 3:2 над Шомон, а треньорът Дориан Ружейрон заяви, че Антов е играл като „върху облак“. А новият прякор на диагонала в тима вече е „45“.

„Този прякор 45 е готин, но предпочитам Вени – заяви 21-годишният волейболист от Горни Лом. - Това ми е и личен рекорд. През миналия сезон съм отбелязвал 37 точки с Левски. Още от началото на мача се чувствах добре. След всяка точка усещах, че това може да бъде моята вечер. Това и стана от втория гейм нататък. Това е невероятно усещане – да имаш толкова голямо доверие в уменията си. Можеш да атакуваш, която и да е топка, чувстваш се изключително мощен. Но не очаквах да реализирам толкова. Да направя голяма вечер, да, но не и 45 точки...“