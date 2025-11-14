Аплодисменти за Николай Янакиев в Арт галерия "Вежди"

С бурни аплодисменти бе открита изложбата „Интимно“ на Николай   Янакиев в арт галерия Vejdi. Модерното арт пространство се препълни с ценители, творци, колекционери, депутати, приятели и почитатели на изкуството, някои от които пристигнали от чужбина.

„Преоткривам Николай Янакиев с тази специално  подбрана за нашата галерия експозиция, възхищавам се на таланта му и се прекланям пред неговата свободна живопис. Той наистина е голям художник!“, каза при откриването Вежди Рашидов.

Николай Янакиев има впечатляваща творческа биография, носител е на  многобройни награди, успешно продава свои творби на важни международни форуми, в това число и на аукцион на търговската къща „Кристис“.

Проф. Чавдар Попов сподели: „ Виждаме  една великолепна изложба от малки камерни картини под  мотото „Интимност“. Живописта може да ни ангажира с най-различни социални, психологически проблеми, политика…,но тук фокусът е върху самата живопис.. Като че ли Николай ни приканва  да надникнем в процеса на изграждането на живописния образ.“

„Рисувай, Ники!“ възкликна проф. Валентин Старчев и прегърна художника. А много бройната публика  коментира: „Възхитителна изложба в прекрасна галерия!“

