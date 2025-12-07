Арестуваха мъж, след като напръска група хора с лютив спрей на летище "Хийтроу"

Мъж беше арестуван в Лондон днес, след като група хора беше напръскана с лютив спрей в подземния паркинг на летище „Хийтроу“, предадоха световните агенции.

Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние, заяви лондонската полиция.

Инцидентът е станал на паркинга под земята на Терминал 3 на летището след спор между две групи хора, които са се познавали.

Не се води разследване за тероризъм, заяви полицията, която издирва още заподозрени за инцидента, които са избягали от местопрестъплението.