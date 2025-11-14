Арогантността зашлеви шамар на Роналдо

Колко малка може да е границата между лудост и гениалност! Със сигурност днес това е в главата на Кристиано Роналдо. В очакване на нови рекорди суперзвездата постави под съмнение и участието на Португалия на Мондиал 2026, и своето поне в първия мач.

Безкрайно арогантният Роналдо получи първия си червен картон в мач №226 за националния отбор – 0:2 срещу Ейре. Първоначално капитанът на Португалия беше санкциониран с жълт заради удар с лакът срещу Дара О'Ший, но след преглеждане на ВАР цветът беше сменен. Малко преди инцидента Роналдо започна да дразни съперниците с жестове, че само плачели. А когато видя червения картон, Кристиано започна иронично да ръкопляска към публиката на стадион „Авива“ в Дъблин.

Какво се случи за Роналдо? На първо място Португалия изпусна шанса на ирландска земя да се класира за Мондиал 2026. В неделя обаче това може да се случи без него при успех над Армения, който е много вероятен. По-лошото обаче е какво ще каже дисциплинарната комисия на ФИФА. Изгонване след два жълти картона санкцията е един мач и той щеше да е срещу арменците. Освен това такъв червен картон не се взима под внимание за голямото първенство. Но директно изгонване може да донесе на Роналдо наказание от три срещи, което автоматично означава, че няма да играе в първите две срещи на Португалия на мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

„В този мач двама защитници непрекъснато ритаха и блъскаха Кристиано – защити го Роберто Мартинес, селекционерът на „мореплавателите“. - Нямаше насилие от страна на Роналдо. Той се опита да отблъсне съперника, а ъгълът на камерите на ВАР не беше оптимален. Това е първият му червен картон за националния отбор. Просто невероятно!“

Иронично няколко часа преди мача Роналдо обеща да „бъде добро момче“. И каза колко много харесвал ирландските запалянковци...

В същото време Ерлинг Холанд е на гребена на вълната. Нападателят вкара голове №29 и 30 през сезона, а Норвегия разгроми Естония 4:1. Успехът реално означава, че „викингите“ се класираха за световното първенство. За да отиде Норвегия на бараж, то в неделя трябва за загуби с 18 гола разлика при гостуването на Италия...

След края на мача Холанд купи 70 хамбургера за своите съотборници. На помощ му се притече защитникът Сандер Берге. „Голям жест на капитана“, коментира с усмивка 25-годишният Берге.

И четирите норвежки гола паднаха в рамките на 10 минути в началото на второто полувреме. Първо блиц с два удара направи Александер Сорлот, а после дойде времето на Холанд.

„Мисля, че сега съм във формата на живота си – каза Ерлинг, чийто предишен гол беше за Манчестър Сити срещу Ливърпул във Висшата лига. - Никога не съм се чувствал по-добре. Моят клубен треньор Пеп Гуардиола е истински гений. Той е причината да играя толкова силно и да печелим толкова много мачове.“

Италия изпълни задължителната си мисия да победи Молдова – 2:0 в Кишинеу. Но „скуадра адзура“ ще трябва да мине през бараж, за да не пропусне трето поредно световно първенство.

Голяма нощ преживя и Килиън Мбапе. Нападателят на Франция вкара голове №399 и 400 в кариерата си, а „петлите“ разгромиха Украйна с 4:0. Две от предишните юбилейни попадения на Мбапе бяха отново с националния отбор. Гол №100 дойде срещу Андора през 2019 година, а №300 беше срещу Гибралтар през 2023-а.