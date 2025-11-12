Археолози разгадаха 700-годишната мистерия на убит унгарски херцог

Нападението е било предумишлено

Криминалисти и генетици от международен екип са завършили многогодишно разследване на брутално убийство от 13-ти век. Жертвата е идентифицирана като унгарския херцог Бела Мачво. Проучването е публикувано в списанието Forensic Science International: Genetics.

Останки със следи от множество прободни рани бяха открити в доминикански манастир на остров Маргарет. Учените са използвали съвременни генетични методи. ДНК анализът потвърди, че костите принадлежат на херцог от династиите Арпад и Рюрик.

Съдебномедицинска експертиза установи, че нападението е било предумишлено. Херцогът е убит от група от трима мъже. Те са използвали сабя и дълъг меч. Извършителите са нанесли 26 смъртоносни рани на аристократа. Експертите отбелязват особената жестокост: ударите по лицето са продължили дори след като жертвата е паднала. Те смятат, че това предполага, че убийците са имали личен мотив.

Историческите хроники посочват Бану Хенрик Кьоссеги като организатор на престъплението. Възможно е роднините му да са елиминирали политически съперник по този начин.