Балистични ракети, изстрелвани от подводници: Кои са най-опасните оръжия, създавани някога?

Балистичните ракети, изстрелвани от подводници (SLBM), представляват една от най-значимите оръжейни системи, разработвани някога. Тя позволява на държавите да формират подводния клон на съвременната ядрена триада, наред с наземните междуконтинентални балистични ракети (ICBM) и стратегическите бомбардировачи, пише The National Interest.

Целта на SLBM е ясна, но и дълбока: да гарантира, че ядрено въоръжена държава запазва способността си да нанесе втори удар или ответен удар, след като поеме първи удар, който може да деактивира наземните и въздушните ядрени опции. Чрез поставянето на далекобойни ядрени ракети на борда на стелт подводници, държавите могат да постигнат нещо като гаранция за способност за втори удар, което е послужило като основа на съвременната теория за възпиране.

Как работи ракета SLBM

Концепцията за SLBM се появява през 50-те години на миналия век, с подобряването на обсега на ракетите и преминаването на подводниците от дизелови към атомни електроцентрали.

Съединените щати бяха първата нация, която разположи БРПЛ през 1960 г., когато изстреляха ракетата Polaris A-1 от USS George Washington . Съветският съюз последва скоро след това, първоначално с по-лоша технология - ракети с по-малък обсег, които изискваха подводниците да изплуват на повърхността преди изстрелване - преди бързо да преминат към подводни системи за изстрелване с междуконтинентален обсег. През 20-ти и 21-ви век технологията на БРПЛ се усъвършенства, като следващите поколения ракети, включително Poseidon, Trident, R-29, Bulava, JL-2 и най-скорошните производни на Columbia и JL-3, предлагат разширен обсег, точност и мощност.

От техническа гледна точка, балистичната ракета с балистични ракети (БРПЛ) е проектирана да бъде изстрелвана под вода от вертикална тръба за изстрелване на борда на подводница с балистични ракети (ПЛР). Когато БРПЛ бъде изстреляна, газогенератор изхвърля ракетата от тръбата, изтласквайки я към повърхността на водата, където се запалва ракетен двигател. След като ракетата е във въздуха, тя следва балистична траектория в космоса, където може да разположи множество независимо насочващи се обратно движещи се ракети (МИРВ), всяка от които е способна да поразява отделни цели с ядрени бойни глави. Съвременните БРПЛ често имат обхват над 7000 километра (4300 мили), с прецизност, сравнима с тази на междуконтиненталните балистични ракети благодарение на астроинерционните и GPS-подпомогнатите системи за насочване, и със скорости над 20 Маха.

Защо SLBM са почти невъзможни за прихващане

Стратегически, БРПЛ са ценни, защото подводниците са изключително трудни за откриване, когато са потопени. Тъй като ядрените подводници могат да останат под вода в продължение на месеци, БРПЛ могат да предложат на нациите практически неоткриваема ядрена опция за постоянно. Резултатът е по-малък натиск за нанасяне на превантивни удари по време на криза, като противниците са наясно, че няма начин за превантивно унищожаване на ответните сили (подводниците, оборудвани с БРПЛ). Всъщност БРПЛ са се превърнали в най-оцеляващата система за ядрена доставка – далеч надхвърляща оцеляването на разпръсната бомбардировачна база или стационарен силоз за междуконтинентални балистични ракети.

Няколко държави са приели БРПЛ като част от структурата на своите ядрени сили. Съединените щати , Русия и Китай поддържат най-големия и най- модерен флот от ПЛБР, въоръжени с БРПЛ с голям обсег – естествено. Обединеното кралство също така разполага с ракети Trident на своите подводници клас Vanguard (скоро ще бъдат модернизирани до клас Dreadnought ) като единствена форма на ядрено възпиране. Франция използва вътрешно разработена БРПЛ M51 на борда на подводница клас Triumphant, докато Индия започна да разполага местни БРПЛ системи, за да поддържа надежден минимален възпиращ ефект.

Въпреки че БРПЛ предлагат стабилизиращо влияние, те също така пораждат опасения. Тяхното скрито разполагане усложнява проверката на контрола върху въоръженията и въвежда неяснота по време на кризи. Засега обаче БРПЛ са крайъгълен камък на глобалната логика на възпиране.

За автора: Харисън Кас

Харисън Кас е старши журналист по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest. Кас е адвокат и бивш политически кандидат, който се е присъединил към Военновъздушните сили на САЩ като стажант-пилот, преди да бъде освободен по медицински причини. Той се фокусира върху военна стратегия, аерокосмическа индустрия и въпроси, свързани с глобалната сигурност. Има докторска степен по право от Университета на Орегон и магистърска степен по глобална журналистика и международни отношения от Нюйоркския университет.