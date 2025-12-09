Банди печелят от трафик на боклук

Черният пазар с отпадъци е с нисък риск и за милиони

Стойността на тази търговия достига до 9,5 млрд. евро

Независимо дали сме усърдни в сортирането на отпадъци, или изхвърляме всичко накуп, едва ли си даваме сметка за това, че отпадъците са истинско съкровище за различни престъпни банди в Европа. Европол предупреждава, че трафикът на отпадъци се засилва, а схемите стават все по-сложни. В своя доклад за организираната престъпност през 2025 г. Европол прогнозира разширяване на мащабите на тази дейност.

Зад нея стоят престъпни банди, които действат, като заобикалят договорите за изхвърляне на битовите и търговските отпадъци, използват хора, податливи на корупция от всички нива на отпадното стопанство, фалшифицират документи и действат трансгранично, за да се възползват от по-слабия надзор в някои държави. Това създава „черен пазар“, който Европол описва като „нискорисков, но с висока печалба“ за престъпниците.

Тези групировки са смесица от организирани престъпни мрежи и опортюнистични законни бизнеси, които се възползват от неефективността и пропуските в законодателството. С това създават сериозни главоболия на различните агенции на ЕС, отговорни за борбата срещу престъпността в сферата на околната среда.

Службата на ЕС за борба с измамите ОЛАФ изчисли миналата година, че между 15 и 30 на сто от всички превози на отпадъци може да са незаконни, а стойността на тази търговия вероятно достига до 9,5 милиарда евро годишно. ЕС транспортира около 67 милиона тона законни отпадъци годишно в рамките на своите граници, а по силата на редица споразумения с трети страни изнася 35,1 милиона тона извън ЕС.

Колкото повече Европа преминава към „зелена икономика“, толкова повече материали ще се нуждаят от скъпа обработка, преди да могат да бъдат безопасно и законно изхвърлени. Става дума например за електроника, превозни средства, флуорирани газове, текстил и нискокачествени пластмаси. Престъпни банди в Европа често преработват и продават това, което могат, а останалото изнасят - често в Централна и Източна Европа, Азия или Африка.

Опасните отпадъци, например от строителството или от болниците, понякога се смесват с други материали, за да се прикрие техният характер и се превърнат в нещо продаваемо. Или пък се изхвърлят незаконно, без оглед на вредните въздействия върху околната среда и здравето на хората.

(Със съкращения, от Дойче веле)