Баскетболистките с рекордна победа - 141:48 в Азербайджан

С победа с рекорден в историята резултат – 141:48 при гостуването на Азербайджан, женският национален отбор по баскетбол започна участието си предварителните квалификации за европейското първенство през 2027 г. Както броят на отбелязаните точки, така и разликата от 93, са невиждани в историята на дамския ни представителен тим и дават надежда на селекцията на Таня Гатева, че ще успее да преодолее пресявките.

След серия от 16:0 за родния тим в края на първата четвърт стана ясно, че в мача няма да има интрига относно крайния победител. Българките обаче продължиха да пресират противника и да поддържат нивото до самия край, за да се стигне до рекордния резултат. При това Гатева завъртя в игра целия си състав, като всичките 12 състезателки получиха двуцифрен брой минути на паркета и се разписаха в коша на противника. Най-резултатна с 20 точки бе Илияна Георгиева, 19 т. добави Валерия Алексиева, с по 16 т. се отчетоха звездата Борислава Христова и Гергана Иванова, а натурализираната американка Кайла Хилсман вкара 14 т., колкото и Радостина Христова.

Следващият мач на баскетболистките ни е в събота в латвийската столица Рига, където ще е гостуването на Украйна, а идната седмица приемаме Черна гора в Ботевград.