Бащата на Сияна: Очаквам делото да върви бързо, както започна

С протест пред Съдебната палата в Плевен започна третото съдебно заседание по делото „Сияна”. До този момент са разпитани шестима свидетели за катастрофата с тира, при която загина 12-годишното дете.

Изслушана беше и бабата на Сияна, която е пътувала в този момент в автомобила. Пред съда тя разказа за момента на удара, както и тези след него.

Смъртта на Сияна предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Делото беше отложено в края на юли с цел събиране на още доказателства.

Николай Попов, бащата на Сияна сподели, че очаква заседанието да върви бързо, с хода на делото, както и да бъдат разпитани всички свидетели.

Той заяви, че е изискал справки за броя на катастрофите с такъв механизъм. „Точно там, точно на това място няма нито една. Има катастрофи по протежението на пътя, но на това място няма такива тежки пътно-транспортни произшествия с жертви вследствие на катастрофи с камион”, каза бащата на Сияна.

По думите му това означава, че не е виновен само пътят, вина има и водачът, който е карал с превишена скорост.

„Този шофьор е пътен рецидивист. Има и присъда. С поведението си преди това и извършвайки това престъпление, той е показал, че не може да му бъде гласувано каквото и да е доверие и има подозрение, че може да извърши ново престъпление”, коментира Попов.

На протеста присъстваха и близки на Мартин и Христина, които бяха прегазени от АТВ в „Слънчев бряг”. Юлиян Здравков, чичо на Мартин, сподели, че каузата на всички е една – тези инциденти да намалеят. „Те няма да спрат, просто трябва драстично да намалеят”, каза той.