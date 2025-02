Безредици на протестите в Атина: Младежи тръгнаха с "Молотов" срещу парламента, полицията използва шокови гранати (ВИДЕО)

Сблъсъци между полиция и протестиращи избухнаха в Гърция. Днес цялата страна е блокирана от шествия, които отбелязват втората година от смъртоносната влакова катастрофа, в която загинаха 57 души.

На площада в Атина се събраха близо 200 хил. протестиращи, а напрежението ескалира, когато младежи, носещи коктейли "Молотов" се сблъскаха с полицията за борба с безредиците пред парламента Властите са използвали шокови гранати и химически оръжия, за да отблъснат протестиращите с качулки.

"Kathimerini" съобщава за множество обгазени протестиращи, които са потърсили помощ при спешните екипи. Имало е и хора, които са получили паник атаки, а един възрастен мъж е припаднал.

В цяла Гърция около 300 000 души са се включили в демонстрациите, като коментаторите казват, че това са протести от безпрецедентни по мащаб.

„Днес трябва да изпратим силно послание, за да бъдат наказани виновниците за тази трагедия“, заяви в Атина Никос Ликомитрос, 20-годишен студент по археология.

Бабис Солакидис, 44-годишен металург, добави: „Това не беше обикновен инцидент и ще има още, ако не се вземат мерки за безопасност“.

Мобилизацията на 28 февруари - вероятно най-мащабната в най-новата история на Гърция - затвори училища, много магазини, обществени услуги, влакове, фериботи и повечето полети. Много собственици на магазини поставиха на затворените си магазини табели с надпис „Ние искаме справедливост“.

Антиправителственият гняв се засилва, като проучванията на общественото мнение показват, че повечето гърци смятат, че длъжностните лица са скрили важни доказателства след катастрофата, което забавя разследването, което все още не е приключило.

Твърди се, че в товарният влак, който се сблъска с пътническия, са превозвани взривни устройства.

Повече от 40 души са подведени под отговорност, включително началникът на местната гара, който е отговарял за движението на влаковете, но съдебен процес за трагедията не се очаква преди края на годината.