Без звездното нападение Байерн подгони серия на Флик

Без звездното си нападение Хари Кейн, Майкъл Олисе и Давид Луис отборът на Байерн подгони исторически рекорд на Ханзи Флик от 2020 година. Баварците вече са единственият тим в големите европейски първенства, стартирал сезона с 15 поредни успеха – последният 3:0 срещу Байер (Леверкузен). Но най-дългата серия датира от сезона с шестте купи – 23 поредни победи, но те не започваха с началото на кампанията.

Байерн поведе с 3:0 още през първото полувреме. А в 59-ата минута треньорът Венсан Компани направи най-скъпата в историята на Бундеслигата смяна. Едновременно влязоха тримата тенори в атаката, чиято обща стойност е 275 милиона евро. Логично – във вторник Байерн ще изиграе може би най-тежкия си мач досега – гостуване на Пари Сен Жермен в Шампионската лига на „Парк де Пренс“.

Байер пък записа първа загуба като гост в Бундеслигата от 37 мача. Основна причина за дългата серия бе шампионският треньор Шаби Алонсо, който през лятото отиде в Реал.

Младата суперзвезда Джамал Мусиала може да играе още през декември. Нападателят на Байерн се контузи тежко именно срещу ПСЖ на световното клубно първенство през лятото.