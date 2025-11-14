Бивш шампион в тежка категория излязъл на ринга с кокаин в кръвта

Световният шампион по бокс в тежка категория между 2016 и 2018 година Джоузеф Паркър е дал положителна проба за кокаин в деня на мача си срещу Фабио Уордли през октомври, съобщи „Скай Спортс“.

Резултатите от теста, който е направен от Доброволната антидопингова агенция (VADA) на 25 октомври, бяха обявени днес.

Паркър се намира в най-добрата форма за кариерата си, но загуби двубоя с британеца Уордли в Лондон с нокаут в 11-ия рунд.

Новозеландският боксьор носеше титлата на световен шампион на Световната боксова организация (WBO) в тежка категория до 2018 година, когато я загуби от Антъни Джошуа. Той има 40 мача на професионалния ринг, от които е спечелил 36 (24 от тях с нокаут) и е загубил четири.