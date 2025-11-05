Биткойнът падна под 100 000 долара

През последните 24 часа са били ликвидирани крипто позиции за около два млрд. долара

Биткойнът се понижи с цели 7,4%, за да се потопи под границата от 100 000 долара за първи път от юни насам, което е с повече от 20% по-малко от рекордния връх, достигнат преди месец, съобщава Bloomberg.

Дългогодишните притежатели на биткойн са разтоварили около 400 000 биткойна през последния месец - отлив на около 45 млрд. долара, който е довел до дисбаланс на пазара.

Маркус Тилен предупреждава, че разхлабването може да продължи и през следващата пролет, като вижда възможност за по-нататъшни спадове с максимална цел за понижение от 85 000 долара.

Биткойнът отново се понижава - но този път това не е ливъридж, който разбива пазара.

Оригиналната криптовалута се понижи с цели 7,4%, за да се потопи под границата от 100 000 долара за първи път от юни насам. Това е с повече от 20% по-малко от рекордния връх, достигнат преди месец. Биткойнът намали загубите в сряда сутринта в Азия, но все още се бори за сигурна опора.

За разлика от каскадните изтривания, които предизвикаха срива през октомври, сегашното понижение е водено от постоянни продажби на спот пазара. Това бележи промяна от модела, който криптотърговците очакват напоследък, когато внезапните изблици на волатилност обикновено се дължат на ликвидациите на фючърсните пазари.

Дългогодишните притежатели на биткойни са разтоварили около 400 000 биткойна през последния месец - отлив на около 45 млрд. долара, който е довел до дисбаланс на пазара, според Маркус Тилен, ръководител на 10x Research.

Междувременно, според CoinGlass, през последните 24 часа са били ликвидирани крипто позиции за около 2 млрд. долара - скромно в сравнение с принудителното ликвидиране на позиции за 19 млрд. долара, което прекъсна срива от миналия месец. Откритият интерес към фючърсите върху биткойн остава слаб, а търговците на опции залагат на спад чрез пут договори, насочени към нивото от 80 000 долара.

При относително приглушен ливъридж вниманието се насочи към дългогодишните притежатели, които избират да продават.

„Над 319 000 биткойна бяха реактивирани през последния месец, главно от монети, държани от шест до дванадесет месеца - което предполага значително прибиране на печалби от средата на юли насам“, заяви Ветле Лунде, ръководител на проучванията в K33. „Макар че част от реактивирането се дължи на вътрешни прехвърляния, голяма част от тях отразяват реални продажби.“