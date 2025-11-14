Би Би Си поднесе лично извинение на Доналд Тръмп

Британската медия Би Би Си поднесе в четвъртък извиненията си на американския президент Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч, от който може да се остане с впечатлението, че той е насърчил прояви на насилие, предаде Ройтерс.

Въпреки извинението Би Би Си заяви, че не вижда основания срещу нея да бъде заведено дело за клевета.

Медията е изпратила писмо до Белия дом, в което ясно посочва, че съжалява за начина, по който е обработен видеоматериалът с речта на Тръмп, и че той няма да бъде излъчван повече на която и да е от нейните платформи. В документа се подчертава още, че въпреки изразеното съжаление, Би Би Си не приема, че съществуват правни основания за иск за клевета.

Случаят възникна, след като Би Би Си включи редактирани части от реч на Тръмп от 6 януари 2021 г. – деня, в който негови поддръжници щурмуваха Капитолия. Представеният материал създава впечатление, че президентът е подтикнал симпатизантите си към действия в Конгреса.

Адвокатите на Тръмп дадоха на медията срок до 22:00 ч. по Гринуич да поднесе публично извинение и да свали видеото, предупреждавайки за възможен съдебен иск на стойност един милиард долара, ако изискванията не бъдат изпълнени.