"Блу Ориджин" изстреля успешно "Ню Глен" с мисия на НАСА до Марс (ВИДЕО)

Компанията „Блу Ориджин“ на американския милиардер Джеф Безос успешно изстреля от Флорида своята гигантска ракета „Ню Глен“, която постави в космоса два орбитални апарата на НАСА за изследване на Марс, съобщи Ройтерс.

Масивната двустепенна ракета, висока колкото 32-етажна сграда, излетя от Кейп Канаверал след няколкодневно отлагане заради гъста облачност и последвала геомагнитна буря. Във видеопредаване на живо се виждаше как „Ню Глен“ се издига в небето, докато седемте ѝ двигателя BE-4 на течно гориво работят на пълна мощност.

Мисията постигна ключов успех: първата степен – мощният ускорител за многократна употреба – се отдели по план и няколко минути по-късно се приводни безопасно на плаваща платформа в Атлантическия океан. В контролния център „Рокет Парк“ посрещнаха кадрите от кацането с бурни аплодисменти.

Около 20 минути след старта беше потвърден и основният етап от мисията – горната степен на „Ню Глен“ успешно изведе в космоса двата апарата на НАСА „ЕскаПЕЙД“, които започват 22-месечното си пътуване към Марс.