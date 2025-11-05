Борисов: Лично съм преговарял Пеевски да бъде изваден от „Магнитски“

Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г. Няма да правим корекции по него. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

„Преди дни същите тези, които критикуват, казваха, че не се дават пари на младите лекари, на майките, на сестрите. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дава на цели съсловия, а да се реже от тях. А защо не рязахте четири години?”, посочи Борисов.

Бойко Борисов обяви, че лично е преговарял с Великобритания да излезе Делян Пеевски от санкциите по закона "Магнитски".

"Не знам дали Мария Габриел е преговаряла, но аз лично съм преговарял, когато Дейвид Камерън беше тук. Смятам, че Делян Пеевски е попаднал несправедливо там. Убеден съм, че Пеевски не е продавал паспорти. Говорил съм за всички българи, които попаднаха под санкции несправедливо. И за Манолев съм говорил. Аз участвах в налагането на санкции, бях в посолството, когато се налагаха санкциите", продължи лидерът на ГЕРБ.