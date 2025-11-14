Българин с цял мач за Милан

Валери Владимиров направи неофициален дебют за Милан в приятелски мач с местния втородивизионен Виртун Ентела. Роденият през 2008 година централен защитник стартира от първата минута в състава на Масимилиано Алегри и остана до последния съдийски сигнал. Сред титулярите бяха още имена като Кристиан Пулишич, капитан на „росонерите“ в срещата, Рубен Лофтъс Чийк, привлеченият през лятото за 39 млн. евро от Бруж национал на Швейцария Ардон Яшари, Юсуф Фофана и Первис Еступинян. Проверката пък се игра на базата на Милан. Целта на Алегри бе да види в игра лекуващите доскоро контузии Пулишич и Яшари, както и част от основните играчи на втория тим, сред които и родният талант. Милан допусна обрат за крайното 2:3.

В началото на сезона 17-годишният талант бе на резервната скамейка за седемкратният шампион на Европа в мача за Купата на Италия срещу Бари на „Сан Сиро“, но не се появи в игра. През тази кампания той тренира основно с първия тим на „росонерите“.

Интересното е, че сега Владимиров трябваше да е с националния тим на България до 19 години в Унгария, където се провеждат важни квалификации за Евро 27. Футболистът не бе пуснат да вземе участие в срещата с домакините, Франция и Фарьорски о-ви заради неизлекувана травма. 24 часа преди двубоя с „петлите“ (събота от 14 часа българско време), бившият играч на Ботев (Пд) взе участие в проверката на Милан. В първия двубой на „лъвчетата“ на унгарска земя тимът на Атанас Рибарски изигра солидни 90 минути, но изпусна победата, завършвайки 1:1.