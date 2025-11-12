България е против да отпадане изискването за единодушие при решенията на ЕС, заяви Георг Георгиев

България последователно се противопоставя на предложения за отпадане на изискването за единодушие при вземане на решения в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз (ЕС). Това заявява министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на въпрос от депутата от "Възраждане" Златан Златанов, публикуван на сайта на парламента.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос предложи преди седмица с единодушие да се приемат само решенията за начало и край на преговорите с кандидатстващите за присъединяване държави.

"Като взема решения с единодушие, ЕС ясно демонстрира своята способност да действа по решителен начин в отговор на множеството геополитически предизвикателства през последните години при отчитане на националната чувствителност на държавите членки", посочва министър Георгиев. Според него следването на подобен приобщаващ подход гарантира дълготрайния характер на взетите решения и тяхната ефективност.

"Решенията с квалифицирано мнозинство обичайно не отразяват същото ниво на политическа ангажимент", категоричен е Георгиев.

"Вярваме, че в настоящата сложна геополитическа ситуация е изключително важно ЕС да запази своето единство, отчитайки интересите на всички държави членки, като прилага приобщаващ подход, който да гарантира високо ниво на политическа подкрепа от държавите членки и демократична легитимност на решенията на ЕС", отбелязва още външният министър.