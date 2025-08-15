България е №1 в ЕС по спад в промишлеността

Икономиката нарасна с 3,1 на сто

Седем поредни месеца намаление

България е страната от ЕС с най-голям спад на производството в промишлеността, показват данни на Евростат. През юни промишленото производство в страната ни намалява с 8,2% спрямо същия месец на предходната година, като това е седми пореден месец на спад. За сравнение, средно за страните от ЕС производството през юни нараства, макар и само с 0,5%.

Намаление на промишленото производство през юни е отчетено в 11 държави от ЕС, но в България е най-голямо. Най-близо до нас са Унгария (спад с 4,9%), Словения (-4,3%) и Германия (-3,8%). Явно забавянето на производството в редица страни от ЕС, и основно в Германия, се отразява негативно на българските предприятия.

През второто тримесечие на годината брутният вътрешен продукт на България нараства с 3,1% спрямо същия период на миналата година, обявиха от НСИ. Същият ръст на икономиката беше отчетен и през предходното тримесечие. Основният двигател на икономиката на страната е потреблението, което се увеличава с 6,5 на сто. Инвестициите също нарастват, но при износа има намаление с 4,9 на сто.