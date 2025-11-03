България трябва да запази разумните фискални политики и след приемането на еврото, каза Валдис Домбровскис

"Цялостната подготовка от страна на българските институции за присъединяването към еврозоната върви по план – съгласно вашия график за въвеждането на еврото", заяви еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис. В същото време той изтъкна значението на разумната фискална политика, подчертавайки нуждата от запазване на тази стабилност.

"Приемането на еврото от България е фундаментален момент. Позволете ми да поздравя още веднъж България за упоритата работа, която свърши, както и дисциплината във връзка с изпълнението на критериите от Маастрихт", казва Домбровскис пред БТА.

"Пътят на България към еврото е белязан от стабилен напредък, основан на упорита и неспирна работа. Този труд вече е донесъл ползи на българите – тези усилия превърнаха страната ви в по-добро място за живот и бизнес", отбеляза еврокомисарят.

Според него приемането на еврото ще донесе осезаеми ползи за гражданите и бизнеса:

"Край на разходите за обмяна на валута, по-лесни трансгранични плащания, повишена прозрачност на цените и по-добър достъп до финансиране. То ще допринесе и за стимулиране на търговията, инвестициите и създаването на работни места. Наред с това еврото ще даде на България по-значима роля в структурите за вземане на решения в еврозоната като Европейската централна банка и Еврогрупата. Еврото ще улесни пътуванията на българите", обясни Домбровскис.

Той подчерта, е страната ни трябва да запази разумните си фискални политики.

"Нека първо подчертая, че България традиционно провежда разумни фискални политики – тя успява да го прави от 1997 г. насам. Това дава плодове по отношение на макроикономическата стабилност и привличането на чуждестранен капитал и ноу-хау. Валутният борд на България помага в това отношение. Сега ще бъде важно това добро представяне да продължи и в еврозоната и да надграждаме върху постиженията", каза еврокомисарят по икономиката.

"Вярвам, че с приемането на еврото България ще стане по-привлекателна за чуждестранните инвеститори. Видях го в моята страна Латвия; наскоро го наблюдавахме и в Хърватия. А инвеститорите също ще следят бюджетните политики на България", добави той.

В контекста на дигиталната трансформация той посочи, че цифровото евро ще гарантира постоянен достъп на гражданите на еврозоната до публични средства в дигиталната ера. Домбровскис допълни, че ЕС трябва да надгради постигнатия напредък, за да бъде постигнат общ подход по проекта до края на годината по време на датското ротационно председателство.