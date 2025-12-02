Василев към Борисов: Внасяме вот на недоверие, ако не подадете оставка

Подайте оставката на това правителство. Това призова председателят на Промяната Асен Василев, обръщайки се персонално към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Василев посочи, че ще внесат вот на недоверие, ако кабинетът "Желязков" не хвърли оставка до седмица.

"Искам да благодаря на всички български граждани, които излязоха на мирен протест. Голямото шествие, което се организира нямаше нито един инцидент. Грозните сцени, които видяхме после, бяха провокатори и агитки. Опитите да се окървави този протест остана само пред централата на ГЕРБ. Правителството чу протестът, вече е късно. Чухме хората - те искат незабавна на това правителство", коментира той.