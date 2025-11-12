Ватманка с 20-годишен опит управлявала трамвая, блъснал момиче на пл. "Славейков"

Извършва се проверка по инцидента с блъснато дете от трамвай на пл. "Славейков" в София, съобщиха от Столичната община.

Водачът на трамвая е жена с 20-годишен професионален опит.

Прави се преглед на записите от камерите в района, които ще дадат точна представа за обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът, допълват от общината.

Столичната община е в постоянна координация с компетентните органи и очаква резултатите от проверката, за да бъдат изяснени всички факти по случая.

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев е бил своевременно уведомен за случая и по предоставената му информация от „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Момиче на 11 години беше блъснато от трамвай в центъра на София. Детето е в противошокова зала на болница „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.