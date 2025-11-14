Великобритания издаде специален лиценз за търговия с българските дружества на "Лукойл"

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде Ройтерс.

Общият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна.

Според Службата за прилагане на финансови санкции на Великобритания, "могат да бъдат продължени стопански операции, включващи дружествата на "Лукойл България" и техните дъщерни дружества, включително, но не само: Плащания към или от дружествата на "Лукойл България" по силата на съществуващи или нови задължения или договори; Плащания към или от всяко друго лице по силата на задължения или договори; и Предоставяне и получаване на икономически ресурси от дружествата на "Лукойл България".

Генералната лицензия влиза в сила от 14 ноември 2025 г. и изтича на 14 февруари 2026 г.

През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната „Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол. Подобен лиценз издадоха и САЩ.