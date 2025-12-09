Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 10 декември 2026 г.

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 10 декември, при следния предварителен дневен ред:



1. Проект на Решение за утвърждаване на разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2025 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители.

Внася: министър-председателят



2. Проект на Постановление за закриване на Съвета за интелигентен растеж.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа



3. Проект на Решение за одобряване на условията, реда и сроковете за публикуване на информация в Информационна система „Мониторстат“ (ИС „Мониторстат“), поддържана от Националния статистически институт.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа



4. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, Република България.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията



5. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за денонсиране на Спогодбата за създаване на международна система и Организация за космически съобщения „Интерспутник“, съставена на 15 ноември 1971 г. в Москва (ратифицирана с Указ № 95 на Държавния съвет на Народна република България от 28 януари 1972 г., в сила от 12 юли 1972 г.) и на Протокола за поправки в Спогодбата за създаване на Международна система и Организация за космически съобщения „Интерспутник“, приет от ХХV сесия на Съвета на „Интерспутник”, проведена на 30 ноември 1996 г. в Москва (ратифициран със закон, приет от Народното събрание на 28 януари 1998 г., в сила от 4 ноември 2002 г.).

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията



6. Проект на Решение за увеличаване размера на националното съфинансиране по Проект „Модернизация на железопътна линия Видин-София: железопътен участък Медковец – Срацимир“, финансиран по Механизма за свързване на Европа 2021 - 2027.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията



7. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г.

Внася: министърът на финансите



8. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно електронния обмен на данни между Агенция „Митници“ на Република България и Митническата администрация на Република Северна Македония.

Внася: министърът на финансите



9. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно електронния обмен на данни между Агенция „Митници“ на Република България и Митническата администрация към Министерството на финансите на Република Сърбия.

Внася: министърът на финансите



10. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, част „Бюджет“, проведено на 14 ноември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на финансите



11. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г.

Внася: министърът на външните работи



12. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерство на външните работи за 2025 г.

Внася: министърът на външните работи



13. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове.

Внася: министърът на вътрешните работи



14. Проект на Постановление за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

Внася: министърът на вътрешните работи



15. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Внася: министърът на вътрешните работи



16. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



17. Проект на Решение за даване на съгласие за апортиране на недвижим имот – частна държавна собственост, в капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката



18. Проект на Решение за даване на съгласие за продължаване на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Футула“, разположено в землищата на с. Желзник и с. Смолник, община Карнобат, област Бургас, сключен на 12 март 2013 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Пътстрой Бургас“ ЕООД – Бургас, с правоприемника на концесионера, и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия.

Внася: министърът на енергетиката



19. Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена“, участък „Хидрострой 1“, разположено в землищата на с. Студена, община Перник и с. Старо село и с. Друган, община Радомир, област Перник, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката



20. Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци“, разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна.

Внася: министърът на енергетиката



21. Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Козя поляна“, разположено в землището на с. Поляците, община Дългопол, област Варна.

Внася: министърът на енергетиката



22. Проект на Решение за предоставяне на „Мини Марица Изток“ ЕАД в качеството му на концесионер на имоти – публична държавна собственост, разположени в границите на концесионната площ, като принадлежност по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Закона за концесиите към обекта на концесията за добив на подземни богатства – твърди горива – въглища, от находище „Източномаришки въглищен басейн“.

Внася: министърът на енергетиката



23. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика”, проведено на 20 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на енергетиката



24. Проект на Решение за изплащане на обезщетенията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Медаров. срещу България“ (жалба № 38985/21) и „Вукев и други срещу България“ (жалба № 35275/21).

Внася: министърът на празосъдието



25. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на труда и социалната политика



26. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2025 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика



27. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Сава Гроздев с орден „Стара планина” първа степен.

Внася: министърът на образованието и науката



28. Проект на Решение за удължаване на срока за изпълнение на националните научни програми „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, приета с Решение № 205 на Министерския съвет от 2022 г. и „Сигурност и отбрана“, приета с Решение № 731 на Министерския съвет от 2021 г.

Внася: министърът на образованието и науката



29. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 15 септември до 31 октомври 2025 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Внася: министърът на образованието и науката



30. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването.

Внася: министърът на земеделието и храните



31. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 11 и 12 декември 2025 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на земеделието и храните



32. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 17 ноември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на земеделието и храните



33. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, проведено на 2 декември 2025 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на здравеопазването



34. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 септември до 31 октомври 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването



35. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 16 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на околната среда и водите



36. Проект на Решение за одобряване на участието на Република България в общоевропейска обществена поръчка и за одобряване проект на Споразумение за съвместно възлагане на поръчка за разработване на обща централна платформа, свързана с прилагането на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

Внася: министърът на околната среда и водите



37. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2025 г.

Внася: министърът на околната среда и водите



38. Проект на Решение за одобряване на актуализация и удължаване срока на действие на „Национална стратегия за малките и средните предприятия“ 2021 – 2027 г. до 2030 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



39. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



40. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2025 г., приета с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на културата



41. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г.

Внася: министърът на туризма



42. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2025 г., приета с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на младежта и спорта