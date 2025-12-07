Властта бърза с бюджета заради протестите (Обзор)

Вместо транш от 260 млн. евро за младите лекари - 30 млн. евро за специализанти

Няма транш от 260 млн. евро за медиците

Увеличението на осигурителната вноска и автоматизмите при заплатите замразени само за година

Управляващите бързат да свалят напрежението, което бюджетът предизвика. Според политически наблюдатели властта смята, че е възможно и протестите да спихнат, ако бъде постигнато съгласие по план-сметката. С това се обяснява неделното приемане от надзорните съвети на НОИ и на НЗОК на разчетите във финансовата рамка на държавата за 2026 г.

Предстои съгласуване на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание. Днес ще бъде проведен Национален тристранен съвет, след което идва заседание на правителството и в ранния следобед на 8 декември в парламента се очаква да бъде внесен Закона за държавния бюджет за 2026 г. Такива са разчетите на управляващите.

“Това е старият бюджет, само че с няколко промени. Аз не виждам никакъв смисъл защо трябваше да се правят пиар акции за изтегляне на бюджета, като тази промяна можеше да бъде осъществена между първо и второ гласуване”, коментира финансистът Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

Пред “Труд news” той каза, че автоматизмите за увеличение на заплатите в МВР, НСО и министерството на отбраната не са премахнати, а е записано само, че няма да се прилагат за 2026 г. Каримански каза, че във висшето образование не са предвидени увеличения на заплатите. За всички работещи в публичния сектор увеличението на възнагражденията ще е с 10 на сто.

Осигурителната вноска за фонд “Пенсии” остава без промяна за 2026 г., но за 2027 г. ще се увеличи с 1 процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с още два процентни пункта.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, колкото ще е минималната заплата. Стъпките за увеличение на максималния осигурителен доход малко се забавят. Вместо 2352 евро той ще бъде 2300 евро от 1 януари, за 2027 г. ще стане 2505 евро, а за 2028 г. - 2659 евро.

Траншът от 260 млн. евро за увеличение парите на младите лекари и медицински сестри отпада от бюджета на НЗОК. Срещу отпускането на парите за публични болници възразиха от частните лечебни заведения и от БЛС.

Новата идея е да бъдат отпуснати 30 млн. евро за подкрепа на специализантите по медицина за 2026 г. С тези пари ще се осигурят финансови стимули за над 6000 млади лекари в страната. Промените ще станат факт с приемането на бюджета на държавата за следващата година.