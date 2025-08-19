Кризата настъпва като дойде зимата

В Бургас липсват"Сулфасалазин" и "Лоринден N". Първото лекарство е за улцерозен колит, а второто - антибиотичен крем, който се използва за възпаления и алергии.

В момента обаче няма криза с препарати, които не могат да се намерят по аптеките. Няма сигнали за сериозна криза, а и рядко се случва да няма нещо, което не се произвежда от друга фирма, т. е. .генеричен препарат.

В момента и заболеваемостта е по-малка.

"Кризата настъпва като дойде зимата и започнатинфекциите, тогава и търсенето на рекарства става по-голямо", коментира Любима Бургазлиева, председател на Регионалната фармацевтична колегия.

Любима Бургазлиева