В Иран нарекоха "безполезен" стратегическия съюз с Русия

Ирански служител отправи безпрецедентни критики срещу Русия, обвинявайки я в предоставяне на информация на Израел за обекти за противовъздушна отбрана.

Сайед Мохамад Садр, член на иранския Съвет за разпознаване на целесъобразността, заяви, че по време на неотдавнашната война между Израел и Иран Русия е предоставила разузнавателна информация на Израел, която е помогнала за унищожаването на иранската система за противовъздушна отбрана, съобщи "Ал Арабия".

Садр заяви, че твърденията му се основават на „разузнавателна информация и анализ“ на 12-дневната война между Израел и Иран през юни, по време на която, според него, мрежата за противовъздушна отбрана на Иран е била ефективно унищожена.

По време на войната Израел предприе множество атаки срещу ирански военни обекти и ликвидира висши военни командири, както и ядрени учени. Русия се ограничи до осъждане на тези атаки, без да предприема никакви военни действия или да оказва дипломатически натиск, припомня "Ал Арабия".

На 23 юни иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Москва и поиска нови системи за противовъздушна отбрана и помощ за възстановяване на оборудването за ядрена енергетика.

Садр, който е бил близък съветник на бившия ирански президент Мохамед Хатами, заяви, че Москва е показала „пристрастие в полза на Израел“ и че последната война е доказала, че „стратегическото споразумение с Русия е безсмислица“.

„Русия продаде системата С-400 на Турция, членка на НАТО, но не и на Иран. Тя дори не е била склонна да ни продаде изтребителите Су-35 досега. Не трябва да мислим, че Русия ще се притече на помощ на Иран, когато му дойде времето“, посочи политикът.

По-рано тази година, на 17 януари, руският президент Владимир Путин и иранският Масуд Пезешкиан подписаха договор за стратегическо партньорство между двете страни в Москва. Двете страни тогава обявиха, че договорът ще укрепят отношенията им, особено в областта на „военното сътрудничество“. Споразумението обаче не включва сделка за взаимна отбрана, подобна на тази, която Москва подписа със Северна Корея.