В "Майчин дом" спасиха родилка с трансплантиран бъбрек

Екипът на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом” спаси бременна жена с трансплантиран бъбрек и рядко хематологично заболяване.

31-годишната жена е транспортирана по спешност до болницата с линейка, след като започва преждевременно раждане в 26-та гестационна седмица, което не може да бъде овладяно на място.

Случаят поема д-р Димитър Божилов, акушер-гинеколог от Клиника по патологична бременност. След проведена терапия екипът успява да преустанови раждането и започва подготовка на белите дробове на бебето.

Младата жена е трансплантиран бъбрек преди 12 години с донор нейната баба.

Поради съмнение за кръвно заболяване, пациентката е консултирана от хематолог от УМБАЛ “Александровска“. Извършена е стернална пункция с вземане на костен мозък, която потвърждава наличието на рядко хематологично заболяване, изискващо специфичен подход към лечението и проследяването по време на бременността.

В допълнение, пациентката е с вродена деформация на тазобедрената става, довела до ограничена подвижност и скъсяване на единия крак с около два сантиметра. Това състояние съществено променя анатомията на таза и неговата ос, което е от значение при позиционирането на матката и плода.

Бременността протича с изключителен риск и изисква постоянен контрол от специалисти по акушерство и гинекология, урология нефрология и хематология.

От 27-ма до 33-та гестационна седмица бременната е хоспитализирана в Клиниката по патологична бременност на „Майчин дом“, където е под ежедневен контрол. Проследяването е извършвано от екип под ръководството на проф. д-р Виолета Димитрова, началник на клиниката, с участието на д-р Димитър Божилов, д-р Ибрям Ибрям, д-р Борислав Георгиев и д-р Силвия Савова.

През целия период е прилагана медикаментозна терапия за балансиране на кръвните показатели и предпазване от отхвърляне на трансплантирания бъбрек, като е осигурено непрекъснато наблюдение от нефролози и хематолози.

Въпреки сериозните усложняващи фактори - еднорога матка, седалищно разположение на плода и анатомични особености на таза, екипът успява да задържи бременността до 33-та седмица, което е ключово за развитието и оцеляването на бебето.

След внимателна подготовка е извършено цезарово сечение, ръководено от д-р Димитър Божилов, с участието на д-р Борислав Георгиев, д-р Катерина Спасова, специализант по акушерство и гинекология и д-р Ивайло Траянов - анестезиолог.

Предвид тазобедрената луксация, екипът прилага специален акушерски и анестезиологичен подход при подготовката за цезарово сечение, за да бъде осигурена максимална безопасност както за майката, така и за новороденото.

Родено е момиченце с тегло 2090 грама и 47 см, което е настанено в Интензивно отделението в Клиниката по неонатология на „Майчин дом“. Бебето е в кувьоз, като първоначално е на захранване със сонда и на кислородна палатка, но вече е на самостоятелно хранене и дишане.

В стабилно състояние е и се очаква да бъде изписано в следващите дни.

"Случаят показва силата на мултидисциплинарния подход и високото ниво на експертиза в „Майчин дом“ при проследяване и родоразрешаване на високорискови бременности", заявиха от "Майчин дом".

“Искам искрено да благодаря на д-р Божилов за всичко, което направи за мен и моето бебе.

Благодаря за отношението, грижата и професионализма. С него се чувствах спокойна, уверена и сигурна, че сме в добри ръце. Благодаря ви, че бяхте и продължавате да бъдете до нас и да ни подкрепяте. Благодаря на целия екип на “Майчин дом”, сподели младата майка.