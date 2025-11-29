Габи Гуха ни представи на „Мис Вселена“

Френско-българският модел има бизнес в Дубай

Габриела (Габи) Гуха представи нашата страна на доста оспорвания конкурс за красота “Мис Вселена” в Тайланд, който приключи преди седмица. Името є, както и екзотичните є черти, напомнящи на певицата Шер, породиха куп въпроси коя е тя.

Габи има френско-чешко-български произход. Родена е и израснала в Париж. За нейните 26 години има бурно развиваща се кариера. Тя е професионален модел от 2014 г., актриса, дизайнер. Работи с престижни модни брандове, краси кориците на лъскави списания.

През 2019 г. участва на “Мис супермодел на света” като представителка на Франция. Става носителка на титлата “Мис Европа” през 2020 г., отново като французойка. През същата година се мести да живее в Дубай, където започва да развива собствен бизнес. Тя е основателка на Gaby Beauty - марка за козметика и грижа за кожата, и на G Global, компания за инвестиции в недвижими имоти.