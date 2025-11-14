Германското правителство: Г-20 остава важна и без Тръмп и Си

Фридрих Мерц ще присъства на предстоящата среща в Южна Африка

Германският канцлер Фридрих Мерц ще присъства на предстоящата среща на върха на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка, въпреки отмяната на участието на някои световни лидери, съобщи ДПА, цитирайки правителствен говорител.

„Форматът на Г-20 остава важен многостранен форум за координация за Германия“, заяви говорителят Щефен Майер. Той добави, че срещата предоставя възможност за съвместни решения по глобални кризи и икономическо сътрудничество, особено в сегашната сложна международна среда.

Мерц ще бъде придружен от министъра на финансите и вицеканцлер Ларс Клингбайл и се очаква да проведе двустранни разговори с други участници на форума.

За първи път от основаването на Г-20 на лидерска среща няма да присъстват президентите на САЩ, Китай и Русия – Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин. Г-20 включва 19 страни плюс Европейския и Африканския съюз.

След форума на Г-20, Мерц ще участва и в срещата на върха ЕС-АС в Луанда, столицата на Ангола, на 24 ноември. Целта на срещата е да се засили диалогът и сътрудничеството между Европа и Африка, като се укрепят сигурността и благополучието на двата континента.