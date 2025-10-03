Гордана Силяновска-Давкова: Европа не може да бъде напълно сигурна, докато Западните Балкани са извън ЕС

Още по темата: Гордана Силяновска Давкова: Нека следваме малко модела на българските или гръцките политици 01.10.2025 09:29

Нашите уязвимости са уязвимости на Европа

Европа не може да бъде напълно сигурна, докато Западните Балкани са извън Европейския съюз (ЕС). Нашите уязвимости са уязвимости на Европа. Това каза президентът на РСМ Гордана Силяновска-Давкова, съобщава Нова Македонија.

„Особено след войната в Украйна, ЕС не може сериозно да твърди, че се бори срещу злоупотребата с информация от чуждестранни служби, срещу хибридните заплахи и външната намеса в Европа, оставяйки Западните Балкани отвън. Точно както царят от приказката на Ханс Кристиан Андерсен, който парадираше с невидими нови дрехи, ЕС рискува да се заблуди, ако говори за единство и устойчивост, оставяйки моята страна и региона на Западните Балкани изложени именно на тези заплахи”, коментира Силяновска-Давкова.

„Осъзнаваме, добави тя, че европейската политическа общност не означава разширяване, а приобщаване. Но приобщаването, подчерта тя, трябва да бъде ориентирано към резултати.“

Същевременно тя посочи, че европейският континент не е безопасен, докато страните от Западните Балкани са извън Съюза и добави, че европейската интеграция на региона трябва да се основава изключително на критериите от Копенхаген.

„Най-ефективният начин за защита на Западните Балкани е възстановяването на присъединяването, основано на доверие и заслуги, единствено на критериите от Копенхаген. Това означава да се сложи край на двустранността на интеграцията, която намалява устойчивостта на региона и Европа. Точно това трябва да започне с моята страна. Изминаха двадесет дълги години, откакто получихме статут на кандидатка. Въпреки последователно прилаганите реформи, неоправданите политически пречки продължават да блокират напредъка ни и да подкопават общественото доверие в разширяването”, заяви Силяновска-Давкова.

Относно пътя на европейската интеграция на РС Македония, тя подчерта, че е нелогично ЕС да се определя като „единство на многообразието“ и зачитане на културната, езиковата и националната идентичност, като същевременно изисква от нас да преговаряме за нашата история, култура и език.

„Честите конституционни промени, вдъхновени отвън, 36 на брой досега, представляват опасност от суспендиране на парламентарната демокрация. Подобни схеми не са стъпка към реформи, а знак за нестабилност. Въпреки тези пречки, европейската интеграция остава нашето най-голямо вдъхновение и стратегическо стремеж. Македонските граждани искат европейско бъдеще. Нашето 100% съответствие с Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, включително подкрепата за Украйна, е стратегически и принципен избор. Въпреки че не сме член на ЕС, ние сме готови да допринесем за архитектурата на сигурността на Европа. Напълно сме готови да отворим Клъстер 1, Основи, и вече прилагаме Програмата за реформи от Плана за растеж 2024-2027. Но, както подчерта председателят на Европейската комисия, Европейският съюз трябва да разчупи бронята на консенсуса възможно най-скоро, ако иска да завърши обединението на Европа и отново да се превърне в геополитически фактор”, добави Силяновска-Давкова. „Ако ЕС иска да бъде геополитически съюз, той не трябва да оставя Западните Балкани в геополитически вакуум”, каза още Силяновска-Давкова.