Гражданско движение иска България да бъде президентска република

Подготвят организация за Национален референдум

Гражданско движение за превръщането на България в президентска република беше представено в София. Неговите инициатори подготвят организиране на национален референдум по темата, като идеята им е промяната в управлението на страната да стане след него, през 2027 година.

Сред инициаторите на Движението, идеята за което се появила преди девет месеца, е политикът Красимир Янков, който съобщи, че към платформата са се присъединили над 10 000 доброволци. Той даде отговор на въпроса защо застава зад предложението България да бъде президентска република, вместо парламентарна: “Заради хаоса, тревогите, които има всеки един от нас за бъдещето”.

От Движението заявиха, че имат амбицията да покрият всички населени места в страната с техни представители.

Иво Великов - професор в областта на националната сигурност, заяви, че парламентарната демокрация не работи за българите, и изтъкна предимствата на президентската република:

“Президентската република, както знаете, е много повече пряка демокрация, защото разчита на мажоритарен вот, тоест при него е напълно ясна отговорността за всички национални и секторни политики”.

Сред обявените симпатизанти на Движението са общественици, представители на бизнеса, юристи, IT-специалисти, синдикалисти и други.