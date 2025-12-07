Груев изпрати Салах „под автобуса“

Илия Груев е един от хората, които реално „изгониха“ Мохамед Салах от Ливърпул. Българският национал започна титуляр за Лийдс при 3:3 срещу шампиона. За една седмица Груев игра при 2:3 от Манчестър Сити и 3:1 над Челси.

След мача Салах, в който не игра, даде интервю, което взриви Острова. Ето само няколко анонси от него: „Винаги съм казвал, че имам добри отношения с треньора Арне Слот. Изведнъж нямаме отношения. Не знам защо“, „Не знам защо седя на пейката, явно някой иска да поема цялата вина“, „Имам чувството, че ме хвърлиха под автобуса“, „Дал съм толкова много на този клуб и не мисля, че съм проблемът“, „Обадих се на родителите ми да дойдат на последния ми мач, без значение дали ще играя...“

През април Салах подписа многомилионен договор с Ливърпул, след като отново стана голмайстор №1 на отбора. Сега иска решение на въпроса още през януари, за да изиграе „лебедовата си песен“ на Мондиал 2026. В Англия твърдят, че европейските варианти са два – Пари Сен Жермен или Байерн. А най-вероятният е тим от Саудитска Арабия.