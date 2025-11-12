Данък на километър за колите на ток

В почти всички европейски държави собствениците на електрически коли получават различни субсидии, включително освобождаване от данъци, за да се насърчи електромобилността. Колкото повече коли на ток се купуват обаче, толкова по-ниски стават общите приходи от данъци в държавния бюджет.

Вероятно това е причината правителството във Великобритания да обмисля да въведе данък върху електромобилите, базиран върху техния годишен пробег. Колкото повече километри изминава съответната електрическа кола, толкова по-висок данък ще плаща собственикът. Очаква се сумата да гравитира около 250 лири годишно. Тези приходи ще компенсират съответните загуби в бюджета от данъци върху превозните средства и горивата. Водачите на хибридни превозни средства също ще бъдат обложени с новия данък, но с по-ниски ставки.

Привилегията да не се плаща данък за електромобили беше премахната в Австрия тази година. Те бяха обложени с налог, който се калкулира на базата на теглото и мощността на превозното средство.