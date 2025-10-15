Двама рецидивисти влизат в затвора заради кражба на сребърни бижута

Двама криминално проявени и осъждани мъже на 28 г. и 29 г. влизат за година и половина в затвора заради кражба на сребърни бижута.

Това постанови състав на Варненския районен съд, който одобри споразумение между прокуратурата и подсъдимите.

Те извършили кражбата след предварителна уговорка и оглед на набелязания обект в центъра на Варна.

Собственикът му вечер оставял бижута по манекените и по рафтовете, без да ги прибира в сейф.

Крадците се възползвали от възможността. В ранните часове на 6 април тази година с помощта на винтоверт и лост тип “кози крак” двамата успели да проникнат в магазина. Събрали в чувал сребърни накити и пари на обща стойност близо 9000 лв. и с такси отишли до заложна къща. Там продали само едно от задигнатите бижута, поделили си парите и се разделили.

След часове потърпевшият търговец подал сигнал в полицията и извършителите бързо били установени след преглед на видеоохранителни камери в района.

След като били арестувани, рецидивистите възстановили щетите на бижутера. Те ще платят разноските по делото и ще търпят наказанието си при първоначален строг режим.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.