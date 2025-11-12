Девет български компании от отбранителната промишленост бяха представени в Брюксел на събитие, което се състоя в Европейския парламент (ЕП) по инициатива на евродепутата Андрей Новаков. То надгражда ръководената от него делегация от евродепутати, която посети България през юли т.г. и в него участваха двама еврокомисари, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Българските компании представиха своите продукти и дейности в рамките на събитието, което включваше индустрия от Полша, Хърватия, Чехия и Словакия. Специални гости на конференцията бяха Екатерина Захариева, еврокомисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации, както и еврокомисаря по отбрана Андриус Кубилиус. Форматът протече при закрити врата, като включваше и дискусия с експерти от Европейската агенция по отбрана и от Генерална Дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ на ЕК.

„Успяхме да съберем 30 компании от Централна и Източна Европа, а една трета от тях бяха български. Целта е координация, позициониране и защитаване на интересите ни в Брюксел.“. В страната има изключително успешни производители на боеприпаси, оръжия, безпилотни летателни апарати, сателити, плавателни съдове, софтуер и киберсигурност, оптика и анти дрон системи. Те са визитна картичка на България и гръбнак в отбраната по Източния фланг на НАТО и Черноморския регион.“, коментира Новаков по повод събитието.

Българските компании, които бяха представени са: „Самел-90“, „Арсенал“, „МТГ – Делфин”, „ОПТИКС“, „Дунарит“, EnduroSat, Dronamics, Wiser Technology и Kontrax.

Андрей Новаков е единственият българин, пълноправен член на Комисията по отбрана и сигурност в ЕП. Работата му се фокусира върху теми като отбранителни способности, финансиране и дерегулация на индустрията, военна мобилност и защита на критична инфраструктура. През октомври т.г. Новаков бе автор и преговарящ по резолюцията на ЕП по повод влитанията на дронове във въздушното пространство на Съюза.