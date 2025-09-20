Делян Пеевски е получил отговор от премиера за работата по кризата с водите

Още по темата: Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков: Иска спешни мерки заради безводието 19.09.2025 13:06

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало, получи отговор от премиера за работата по кризата с водите. Това съобщиха от пресцентъра на политическата формация.

Вчера Пеевски се обърна към премиера Росен Желязков с остро писмо, в което настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места.

"Във вторник, заместник-председателите на ПГ на ДПС-Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия", се посочва в информацията.