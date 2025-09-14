Деян Николов: Управляващите ще консолидират опозицията, ако не допуснат този вот на недоверие

Хората имат желание да бъде свалено правителството на Росен Желязков. Това каза Деян Николов от партия "Възраждане" по БНР. Формацията проведе в събота антиправителствени протести в различни градове в страната.

"Дори е малко притеснително, че хората ни казват, че искат Франция и Непал. Мисля, че никой в България не иска да ескалират нещата до такава степен. Това правителство би следвало да оцени правилно ситуацията и да си подаде оставката. Това правителство не е нищо по-различно от това, с което голяма част от българския народ се бореше през 2013, 2014, 2015 г.", посочи политикът.

"Същото е и с което се борехме през 2020 г. Това, че в момента някаква апатия или безнадеждност е обзела една част от българите, не означава, че те не желаят това правителство да си отиде или пък, че харесват това правителство. Няма съмнение, че това е едно от правителствата с огромно неодобрение от огромната част от хората. Но имаме две партии - от едната страна Бойко Борисов, който през администрация, корпоративен вот, бизнес и зависимости държи едни около 25% от гласуващите, имаме и един възход на Делян Пеевски, който си купи около 200-250 хиляди гласа - било то директно, било чрез зависимости или чрез асимилиране на това, което остана от АПС. Ситуацията е много тежка и е обидно да имаме такова правителство - сформирано на този принцип и по този начин", коментира той.

Деян Николов потвърди, че ПГ на "Възраждане" ще подкрепи вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, като коментира твърдението на министър-председателя, че вотът е в противоречие на Конституцията:

"В Конституцията пише, че не може вотът да е по същата тема, а не да не се повтарят мотиви и аргументи. Дори да намерят някаква формална причина да го отхвърлят, което ще бъде нарушаване на конституционния и демократичен ред в държавата, ще трябва да направят същото и със следващите, защото най-лесното нещо е да се вкара нов вот на недоверие. ... Ако управляващите не допуснат в момента този вот на недоверие, аз съм сигурен, че ще се намерят 5-6 народни представители, които да подпишат нашия вот за водната криза и това, което ще постигнат, е да отложат събитията с около една седмица."