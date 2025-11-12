Джулия Робъртс - Завръщане в голямото кино

Ексклузивна премиера за България на най-новия филм с холивудската суперзвезда Джулия Робъртс предстои в рамките на 39-ото издание на фестивала Киномания, който започва утре. “След лова” ще има единствена прожекция в НДК на 24 ноември, дни след като откри 63-ия кинофестивал в Ню Йорк. В зрелищния психологически трилър на италианския майстор Лука Гуаданино, Робъртс влиза в ролята на професорка в елитен американски университет, преследвана от тайна на миналото си. “След лова” е сочен като фаворит за предстоящия сезон на наградите, а завръщането на Робъртс в сериозното кино се приема като истински триумф.

Холивудската звезда Джулия Робъртс отново завладява прожекторите - този път с провокативната си нова роля във филма “След лова”, който обещава да разтърси публиката и критиците. Режисирана от Лука Гуаданино, премиерата на лентата на фестивала във Венеция вече предизвика истински фурор. Робъртс влиза в образа на Алма Имхоф - университетска преподавателка в Йейл, чийто живот се обръща с главата надолу, когато нейна студентка обвинява колега в скандално поведение и сексуално насилие. От този момент нататък сюжетът се превръща в мрежа от тайни, морални дилеми и болезнени истини, които изваждат наяве тъмната страна на човешките взаимоотношения. Актрисата сама описва филма като “огледало на общество, което е загубило изкуството да разговаря”. На фестивала тя с усмивка заяви, че е дошла във Венеция с намерението да се качи на лодка и да се наслади на гледките, но е била “пометена от вълната на интервюта и светкавици”.

Критиците вече говорят за едно от най-силните й изпълнения в последните години - ролята на зряла, ранима, но борбена жена, далеч от типичния блясък на романтичните й героини. “След лова” е сочен като потенциален фаворит за предстоящия сезон на наградите, а завръщането на Робъртс в сериозното кино се приема като истински триумф.

Това е поредната глава в историята на една от най-обичаните актриси на Холивуд. Родена на 28 октомври 1967 г. в Смирна, щата Джорджия, Джулия е най-малката от трите деца в артистично семейство. Родителите й, Уолтър и Бети Лу, водят актьорска школа, но детството й не е без изпитания - семейството се разделя, а баща й умира, когато тя е едва на десет. Първоначално мечтае да стане ветеринар, но съдбата я отвежда в Ню Йорк, където започва актьорски курсове и бързо попада под светлината на прожекторите.

След няколко малки роли идва пробивът й с “Мистик пица” (1988), а година по-късно филмът “Стоманени магнолии” й носи първата номинация за “Оскар”. Истинският звезден миг настъпва през 1990 г. с “Хубава жена” - романтичната комедия, която я превръща в глобална сензация и едно от най-разпознаваемите лица на киното.

Следват култови заглавия като “Сватбата на най-добрия ми приятел”, “Нотинг Хил”, “Булката беглец”, “Ерин Брокович” (роля, донесла й “Оскар” за най-добра актриса), “Бандата на Оушън”, “Яж, моли се и обичай”, “Чудо” и много други. Джулия е и първата жена в Холивуд, която получава рекордните 20 милиона долара за една роля - доказателство за нейния статут на суперзвезда.

Зад холивудския блясък обаче стои една изключително земна жена. От 2002 г. Джулия е омъжена за оператора Дани Модър, с когото имат три деца - близнаците Хейзъл и Финъс, родени през 2004 г., и малкия Хенри, който се появява през 2007 г. Актрисата често казва, че истинската й роля е тази на майка и съпруга, а не на филмова икона. “Да се прибера у дома и да чуя “мамо” е най-голямата награда”, споделя тя. Въпреки славата и богатството, Джулия живее спокойно, далеч от светския шум. Един любопитен факт от миналото й гласи, че сметката за нейното раждане е била платена от д-р Мартин Лутър Кинг и съпругата му - семейни приятели на родителите й. Съдбата й сякаш винаги е била белязана от необикновени обрати.

“Хубава жена” завинаги

Наскоро Джулия Робъртс отпразнува 35 години от премиерата на една от най-хитовите романтични комедии на всички времена “Хубава жена”. В последното десетилетие Джулия Робъртс се движеше по-скоро по периферията на Холивудския елит, участва във филми, които не успяват да пленят мейнстрийм публиката и критиката, занимава се с типичната за звездите от този калибър благотворителност и не нахлува с взлом в заглавията с някакви драматични моменти от личния си живот. Този период роди много нови звезди, но нито една дама не успя истински да запълни празнината, оставена от Робъртс. Тя беше и си остава “Хубавата жена”, “Златното момиче на Американското кино” и най-вече “Усмивката на Холивуд”.

Познава всеки човек от екипа

Джулия е невероятна. Тя е приятел, майка, грижовна към хората ... Прекарването на време с нея в работната обстановка е изумително. На снимачната площадка идва на следващия ден и знае името на всеки член на екипа. Тя е искрено любопитна. Искрено иска да разбере всеки човек дълбоко. И прави отличен бананов хляб. Ще я видим във филм за властта - за това кой я има, защо хората я искат и защо се опитват да я вземат от другите.

Режисьорът Лука Гуаданино

Жена с характер, а не Пепеляшка

Винаги съм била огромен фен на Джулия Робъртс, светът на киното би бил различен без нея и неслучайно Холивуд я обожава. Тя никога не е била просто чаровното момиче от филма за модерната Пепеляшка. Тя и в живота и на екрана може да бъде жена с характер, упорита и дисциплинирана. На красивите жени често им е трудно да излязат от образа на перфектната, от Джулия не се страхува да се показва и в най-драматични роли.

Актрисата Камерън Диас

Превърна името си в марка

Джулия Робъртс вече над 30 години е олицетворение на идеята за филмова звезда. Тя притежава есенциалното холивудско излъчване. Без “Хубава жена”, разбира се, всичко ще е да е различно. Този филм превърна Робъртс в световна екранна марка. “Хубава жена” е една от най-важните и влиятелни романтични комедии в историята на американското кино и маркира естетическия и идеен преход от 80-те към 90-те години на миналия век. Това е важно и гранично поп-културно произведение.

Филмовият критик Марк Кремод