Димитър Димитров и Владимир Вълков - съдии на възловите мачове през уикенда

Автор: Христина Колева
Футбол БГ

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдиите за 26-ия кръг на Еfbet Лига. Дербито между Левски и Ботев Пловдив е поверено на Димитър Димитров. Двубоят между Септември и ЦСКА ще бъде ръководен от Владимир Вълков. Георги Кабаков ще е главен съдия на ЦСКА 1948 - Крумовград. Ето и всички наряди: 
 
28 март 2025 г., петък, 16:15 ч.
ФК Локомотив 1929 - Спартак Варна
 
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
 
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
28 март 2025 г., петък, 18:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918
 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов
 
СН:    Никола Петров Джугански     
 
29 март 2025 г., събота, 12:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Крумовград
 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Иво Венциславов Андреев
 
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
29 март 2025 г., събота, 14:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
 
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Иво Николаев Колев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров
 
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
29 март 2025 г., събота, 17:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД
 
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Димитров Давидов
 
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
30 март 2025 г., неделя, 13:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924
 
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Кристиян Младенов Тодоров
 
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
30 март 2025 г., неделя, 16:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945
 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
 
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
30 март 2025 г., неделя, 18:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев АД
 
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Станимир Лозанов Тренчев
 
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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