Димитър Рачков се закача с бившата си

Комикът не пропуска да я клъвне в шоуто “Пееш или лъжеш”

Настоящата му половинка Виктория Кузманова е бивша адреналинка

Актьорът Димитър Рачков получи заслужено признание тези дни - “Почетен гражданин на Бургас”. Решението е гласувано от Общинския съвет и включва още няколко видни бургазлии. Същото звание получава и актьорът Руси Чанев, който преди месец навърши 80 години. Интересно съвпадение е, че и двамата големи актьори са родени на една и съща дата - 18 септември, само че Рачков през 1972 г., а Чанев - през 1945 г. По традиция отличията ще бъдат връчени по време на тържественото заседание на Общинския съвет, което се провежда на празника на града - Никулден, 6 декември.

Димитър Рачков от малък решава да стане актьор и да следва стъпките на своя кумир Тодор Колев. Преди това обаче завършва строителна гимназия с паралелка геодезия в родния си град. Дипломира се в НАТФИЗ през 1995-а и няколко години работи в театрите в Сливен, Варна и София, включително в Народния театър “Иван Вазов”, където е част от трупата до 2009 г. Снима се в киното, но на зрителите става известен най-вече от телевизионния екран. Той започва тв кариерата си в “Клуб НЛО”, а след това е водещ на “Господари на ефира”, “Като две капки вода”, “Маскираният певец”, “Забраненото шоу на Рачков” и “С Рачков всичко е възможно”. Тази година обикаля страната със спектакъла “Рачков и жените”, в който представя лични истории за любов, провали и абсурдни ситуации с много хумор и самоирония. Реалните преживявания са доукрасени с фантазия, а имената на героините са променени.

Димитър Рачков на 53-тия си рожден ден с Виктория Кузманова и дъщеря й Карина.

Тази есен комикът за пореден път доказа, че телевизионната публика е негова - като водещ на възобновеното шоу “Пееш или лъжеш”, което се излъчва всяка неделя по Нова тв. Сред панелистите на сцената е и бившата му половинка Мария Игнатова, с която имаха сериозна връзка цели осем години. Актьорът не пропуска всеки път да клъвне бившата си и го прави толкова естествено, че прилича повече на импровизация, отколкото на сценарий. Тя, от своя страна, в началото изглеждаше смутена и не знаеше как да реагира, но вече приема закачките му с усмивка. “С нея бяхме щастливи повече от 20 години, след това се запознахме”, “Съвършена, да не ти е в къщата!”, са част от репликите на комика по адрес на бившата му любима, с която шоубизнесът продължава да го свързва, въпреки че и двамата си имат други партньори.

В момента Рачков е щастлив с Виктория Кузманова, с която се познават още от времето на “Господари на ефира”. Тогава тя бе една от сексапилните танцьорки “адреналинки”. През 2023 г. я гледахме в тв състезанието “Един за друг”, където участваше с любимия си Явор Зейн, баща на дъщеря й Карина. Двамата спечелиха, а миналия ноември се разбра, че се развеждат след 12 години брак. Някъде по това време се заговори, че Виктория има връзка с Димитър Рачков, който пък никога не се е женил, но има син от сценаристката Христина Апостолова.

Рачков-младши учи в чужбина и според близки на двойката двете деца се разбирали добре. Иначе Виктория притежава и управлява салон за красота. Отскоро ремонтира ново помещение, за да смени мястото и да разшири бизнеса си. Тя винаги е разчитала на собствените си възможности и е изкарвала сама парите си, така че никой не може да я нарече “златотърсачка”.