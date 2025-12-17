Директорът на 138-о училище е обвинен за създаване на порнографски материали с непълнолетни

Софийска районна прокуратура обвини и задържа директорът на столичното 138-о столично училище Александър Евтимов (35-годишен) за държане на специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училището.

За скандалния случай стана ясно тази сутрин, но сигналът е подаден от ученичка, в понеделник, а вчера Евтимов е бил задържан. От СДВР съобщиха, че са установили наличие на датчици за движение и общо 11 видеокамери, разположени от първия до третия етаж на сградата. В кабинета на директора е било намерено DVR устройство, свързано с камерите, както и мобилен телефон.

"Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София, обвиняемият е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му. А.Е. е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст", съобщиха от прокуратурата.

Наблюдаващ прокурор е сезирал Комисията за защита на личните данни с оглед извършване на евентуални административни нарушения.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1 от НК и по чл. 339а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Александър Евтимов е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.