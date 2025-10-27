ДКСБТ: Цените на плодовете и зеленчуците продължават да растат

Цената на потребителската кошница с основни хранителни продукти на едро през последната седмица остава стабилна на 97 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Въпреки това, експертите отбелязват начални признаци на сезонно поскъпване, особено при плодове, зеленчуци и някои видове месо, което е характерно за есенно-зимния период.

„Вече имаме всички условия да наблюдаваме началото на процеса на есенно-зимното поскъпване. Сезонният фактор започва да оказва сериозно влияние, най-вече върху плодовете и зеленчуците“, обясни Иванов пред медиите. Той допълни, че пазарът функционира нормално, без външни нарушения или спекула, и цените се определят от чисто пазарни механизми.

Според наблюденията на ДКСБТ, най-значителен ръст през последните дни се отчита при домати, краставици, пипер и тиквички. Цените на свинското месо също се повишават, както и тези на ориз, прясно и кисело мляко. По-ниски стойности на пазара пък се регистрират при кашкавал, сирене, пилешко месо, олио и захар.

Иванов уточни, че често се наблюдават и словесни спекулации относно цените, както и сравнения на несравними качества на продуктите. „Пазарът реагира различно от това, което се говори, но това е нормално. Имаме едно нормално пазарно взаимодействие и чист сблъсък на търсене и предлагане“, поясни той.

Експертите напомнят, че есенно-зимният период традиционно води до увеличение на цените на сезонните плодове и зеленчуци, което е свързано с по-малкото количество продукция и по-високите транспортни разходи. За сметка на това, някои хранителни продукти като мляко, сирене и пилешко могат да поевтинеят заради по-голямото предлагане и добри добиви през летните месеци.

Владимир Иванов също така отбеляза, че стабилността на потребителската кошница показва добър баланс между предлагането и търсенето на пазара, като ценовите колебания се случват само в рамките на сезонните фактори. Той подчерта значението на добрата пазарна инфраструктура и ефективното наблюдение на цените чрез стоковите борси и тържищата.