Днес изтича срокът за смяната на зимни гуми

Днес е последният ден, в който шофьорите могат да карат автомобили с гуми, неподходящи за зимни условия.

От 15 ноември до 1 март всички превозни средства трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 мм. Законът за движение по пътищата позволява използването дори на летни гуми, ако те отговарят на изискването за грайфер, но експертите препоръчват използването на зимни гуми за по-голяма безопасност при ниски температури.

Традиционната акция „Зима“, която има за цел да повиши вниманието на водачите към подготовката на автомобилите за зимния сезон, започна на 1 ноември.

От 15 ноември органите на КАТ засилват контрола върху техническото състояние на автомобилите. До 20 ноември проверките ще са и по отношение на пешеходците, като те ще се следят за:

- Неспазване на светлините на светофарите при пресичане

- Преминаване през ограждения

- Използване на мобилни телефони или други устройства, които отклоняват вниманието

Водачите ще бъдат наблюдавани и за спазването на правилото за отдаване на предимство на пешеходците.

Третата кампания на акция „Зима“, озаглавена „Безопасно шофиране през зимата“, ще се проведе от 21 до 30 ноември.